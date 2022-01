Wat als .... ?!

Als ik nu vorige week gaan problemen met mijn laptop had gehad, had ik een praatje kunnen plaatsen. Mijn geschreven praatje was nergens meer te bekennen en mn laptop was naar de filestijnen dacht ik. Gelukkig is het weer opgelost, maar als dat niet gebeurt was had ik een mooi praatje neer gezet.. tsja .. als .. Zeggen we vaak he, als ik niet dit of dat , of als ik het zo gedaan had was alles anders geweest .. tsja.. Als..

Als je alles van te voren weet, doe je het anders. Als ik nu niet naar de winkel ga is ie zo meteen dicht en ben ik te laat. Als ik nu niet zorg dat die rekening betaald word krijg ik een aanmaning. Als ik goede schoenen aan had gedaan en niet die wankele hakken was ik niet gevallen en als ik nou niet zoveel gegeten had ,had ik geen last van mijn maag gehad . Wat vaak die als he. En nu zijn het maar simpele dingen die ik opnoem, maar wat als er iets ernstigs gebeurt?

Jaren geleden, 25 jaar wel, gingen we zo als alle jaren naar België, naar het motor racen. We waren dan elk jaar op een soort van camping met een hele groep. Sommigen met de auto, anderen op de motor. Wij hadden een camper en konden dus veel spullen meenemen, vooral voor de motorrijders. het was een mooi race weekend, veel lol, veel bier en mooie races en nog mooi weer ook. We deden elk jaar dat we bij de grens van België- Nederland elkaar nog even troffen in een restaurant voor een praatje en een bakje koffie om daarna allemaal op huis aan te gaan. Zo ook in dat jaar 25 jaar geleden, was gezellig en iedereen ging na de koffie op weg naar huis. De motorrijders waren natuurlijk veel sneller thuis, maar dat maakte niks uit, wij gingen vaak nog een beetje toeren voor we op huis aan gingen. Toen we richting Venlo reden zagen we de groep motorrijders aan de kant van de snelweg staan, duidelijk met pech. Maar stoppen op de snelweg kon niet, dus we reden door en we zouden het wel horen als we thuis waren wat er aan de hand was geweest. s’Avonds ging de telefoon, zoals we hadden verwacht. Alleen het was anders dan anders. Deze keer was de mededeling dat een neef van ons was doodgereden door een vrachtwagen. De groep motorrijders waarvan er één met pech bij was, was opgesplitst, en er waren drie personen met de kapotte motor op de vluchtstrook achter gebleven om de wegenwacht op te wachten. Terwijl ze wachten kwam er een vrachtwagen aan die vlak voor hun een klapband kreeg. De vrachtwagen kwam de vluchtstrook op , recht op hun af. Ze zagen het gebeuren. Eén van hun rende de snelweg op, wat gelukkig goed ging, de ander rende de vrachtwagen tegemoet en ontsprong net de wielen van de vrachtwagen. De derde, onze neef, rende voor de vrachtwagen uit , zag zo niet waar de wagen naar toe ging en werd overreden door de vrachtwagen. Hij was op slag dood. Een groot drama, hij was nog maar 38. Het heeft heel wat jaren geduurd voor de groep motorrijders weer naar België ging, het moest eerst verwerkt worden, hun maatje was er niet meer, zijn vrouw bleef achter met 2 kleine kinderen. En daarna kwamen natuurlijk de '’alsen'’. Als we iets later waren weg gegaan, , als we geen pech hadden gekregen, als die vrachtwagen er niet was geweest, als die vrachtwagen op dat moment geen klapband had gekregen, als hij ook de weg was op gedraafd, en niet voor die vrachtwagen uit, als dit en als dat. Het zal wel bij het proces horen om het te verwerken, maar verder kunnen we niks met dat woordje. Net als ; had ik maar, had ik maar dit of dat gedaan, dan was dat niet gebeurt. Sommigen mensen kunnen er een schuldgevoel van krijgen, is natuurlijk niet nodig, maar toch kun je hoofd breken over zo,n stom woordje : Als..